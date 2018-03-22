В гости поутру: колоритные и свободолюбивые уличные коты

Жить без собственного угла тяжело даже котам. Кто-то из них попадает на улицу по стечению печальных обстоятельств, кто-то там уже родился. Город оставляет на них свой отпечаток, по большей части достаточно жестокий. Но мурлыкающие собратья не сдаются.

Колоритные уличные коты. Фото: fishki.net. Колоритные уличные коты. Фото: fishki.net. Колоритные уличные коты. Фото: fishki.net. Колоритные уличные коты. Фото: fishki.net. Колоритные уличные коты. Фото: fishki.net. Колоритные уличные коты. Фото: fishki.net. Колоритные уличные коты. Фото: fishki.net. Колоритные уличные коты. Фото: fishki.net. Колоритные уличные коты. Фото: fishki.net. Колоритные уличные коты. Фото: fishki.net. Колоритные уличные коты. Фото: fishki.net. Колоритные уличные коты. Фото: fishki.net. Колоритные уличные коты. Фото: fishki.net. Колоритные уличные коты. Фото: fishki.net. Колоритные уличные коты. Фото: fishki.net. Колоритные уличные коты. Фото: fishki.net. Колоритные уличные коты. Фото: fishki.net. Колоритные уличные коты. Фото: fishki.net. Источник.