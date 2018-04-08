В Иерусалиме сошел благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло схождение благодатного огня. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его паломникам, собравшимся в храме, сообщает "Интерфакс".
В храме собрались тысячи паломников из разных стран, в том числе российская делегация фонда Андрея Первозванного. Она доставит огонь в Москву к пасхальной службе в храме Христа Спасителя в Москве.
Священный огонь появился в кувуклии во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, как это бывает каждый год накануне Пасхи по юлианскому календарю. После схождения огня патриарх передал святыню верующим.
Факт
Схождение благодатного огня происходит в Великую субботу в храме Гроба Господня в ходе специального богослужения. Одним из первых это событие описал русский монах Даниил, совершивший паломничество на Святую Землю в начале XII века. Огонь сходит в возведенной в 1810 году часовне над местом погребения Христа.
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