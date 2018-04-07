Благодатный огонь в Иерусалиме: 10 фактов о пасхальном чуде

Сегодня, 19:33.
Жизнь

Схождения Благодатного огня ежегодно ждут миллионы верующих по всему миру и тысячи паломников в Иерусалиме. Вокруг этого события много лет идут споры. Altapress.ru собрал интересные факты о том, когда ожидается схождение Благодатного огня в 2018 году и как происходит это событие.

Свечи. Церковь. Молитва.
Свечи. Церковь. Молитва. Фото: СС0.

1. Благодатный огонь сходит в Иерусалиме в храме Гроба Господня, который вмещает около 10 тысяч человек.

2. Чтобы увидеть схождение Благодатного огня, паломники занимают места возле храма за сутки до события.

3. Чудо происходит в Великую субботу, в канун православной Пасхи. В 2018 году схождение Благодатного огня произошло 7 апреля.

Благодатный огонь привезли в Барнаул.
Благодатный огонь привезли в Барнаул.

4. Сходит чудесный огонь около полудня, после молитвы греческого патриарха.

5. Церемонию контролирует полиция. Перед входом в Кувуклию (часовню над Гробом Господним) обыскивают даже патриарха.

6. Православный патриарх входит в часовню в одном полотняном подряснике, чтобы было видно: он не проносит ничего, способного зажечь огонь.

7. Паломники в храме Гроба Господня держат в руках 33 свечи, символизирующие земной возраст Иисуса Христа. Они могут самовозгораться при схождении Святого огня.

Благодатный огонь привезли в Барнаул.
Благодатный огонь привезли в Барнаул.

8. Первое время, около 10 минут, Благодатный огонь не обжигает ни кожи, ни волос.

9. Сошедший огонь никогда не вызывал пожар.

10. Благодатный огонь может появляться в храме Гроба Господня в течение всего года.

Благодатный огонь привезли в Барнаул.
Благодатный огонь привезли в Барнаул.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров