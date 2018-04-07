Благодатный огонь в Иерусалиме: 10 фактов о пасхальном чуде

1. Благодатный огонь сходит в Иерусалиме в храме Гроба Господня, который вмещает около 10 тысяч человек.

2. Чтобы увидеть схождение Благодатного огня, паломники занимают места возле храма за сутки до события.

3. Чудо происходит в Великую субботу, в канун православной Пасхи. В 2018 году схождение Благодатного огня произошло 7 апреля.

4. Сходит чудесный огонь около полудня, после молитвы греческого патриарха.

5. Церемонию контролирует полиция. Перед входом в Кувуклию (часовню над Гробом Господним) обыскивают даже патриарха.

6. Православный патриарх входит в часовню в одном полотняном подряснике, чтобы было видно: он не проносит ничего, способного зажечь огонь.

7. Паломники в храме Гроба Господня держат в руках 33 свечи, символизирующие земной возраст Иисуса Христа. Они могут самовозгораться при схождении Святого огня.

8. Первое время, около 10 минут, Благодатный огонь не обжигает ни кожи, ни волос.

9. Сошедший огонь никогда не вызывал пожар.

10. Благодатный огонь может появляться в храме Гроба Господня в течение всего года.