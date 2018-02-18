В Кемеровской области мужчина упал со столба на Масленице

Сегодня, 19:38.
Происшествия

В Анжеро-Судженске Кемеровской области на праздновании Масленицы мужчина упал с высокого деревянного столба, когда участвовал в конкурсе на выносливость. Об этом пишет Life.

"Сибирская Масленица".
"Сибирская Масленица". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru

Очевидцы происшествия опубликовали видео на YouTube. На кадрах ролика видно, что раздетый до трусов мужчина добирается до трофея на самой верхушке столба, но при спуске соскальзывает и резко падает на землю.

Несмотря на многочисленные травмы, мужчине удалось выжить. Его увезли на "скорой помощи" в одну из местных больниц.

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