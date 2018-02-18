В Кемеровской области мужчина упал со столба на Масленице

В Анжеро-Судженске Кемеровской области на праздновании Масленицы мужчина упал с высокого деревянного столба, когда участвовал в конкурсе на выносливость. Об этом пишет Life.
Очевидцы происшествия опубликовали видео на YouTube. На кадрах ролика видно, что раздетый до трусов мужчина добирается до трофея на самой верхушке столба, но при спуске соскальзывает и резко падает на землю.
Несмотря на многочисленные травмы, мужчине удалось выжить. Его увезли на "скорой помощи" в одну из местных больниц.
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