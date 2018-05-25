В Киеве напали на британских фанатов из Ливерпуля. Били даже столами

Вечером 24 мая в одном из киевских кафе хулиганы напали на британских фанатов, приехавших на финальный матч Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом". Англичан избивали даже столами и стульями, пишет Life.ru.
Нападавших было 20 человек, все они спрятали лица под масками. У британцев зафиксированы порезы, а также травмы головы и шеи.
Полиция задержала двух подозреваемых.
26 мая в столице Украины пройдет финал Лиги чемпионов.
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