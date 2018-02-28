В кодекс поведения офицеров включили категорический запрет на соцсети

Документ описывает все аспекты деятельности управленца, от внешнего вида и манеры разговаривать до организации работы подразделений и постановки задач подчиненным.

Специальный раздел посвящен информационным технологиям и соблюдению секретности при их использовании.

Предлагается запретить использование для работы личных компьютеров, внешних жестких дисков и иных накопителей информации. Нельзя использовать и служебные, полученные в обход установленных правил. Строго предписано взять под личный контроль своевременность установки и обновления антивирусных программ.

Отдельно оговариваются правила использования мобильников. Сотовый телефон назван "идеальным прибором для шпионажа за его владельцем и получения конфиденциальной информации и статистических данных для анализа". Поэтому запрещается принимать в подарок телефоны от посторонних людей. Нельзя оставлять собственный аппарат без присмотра, чтобы исключить возможность внесения любых изменений в его программное обеспечение. Под категорическим запретом оказались социальные сети. Согласно кодексу, они являются "табу для вас и ваших подчиненных".

Особое внимание уделено культуре речи. Офицер не может использовать уличный жаргон и нежелательную лексику, чтобы не стать объектом насмешек и не утратить авторитет в глазах окружающих.

Авторы понимают, что имеют дело с живыми людьми, и признают, что "вырваться нехорошее слово может у каждого, но именно вырваться, а не быть системой". Приводятся и конкретные примеры: в частности, когда офицеры, выступая перед представителями федеральных органов исполнительной власти, практически в каждую фразу умудрялись вставлять нецензурное слово.

Предлагается даже записывать собственную речь на диктофон, чтобы выявлять слова-паразиты и ненужные междометия, пишет bfm.ru.

Не обойдено вниманием рабочее место офицера. Настоятельно рекомендуется разместить в кабинете портрет президента РФ, министра обороны. А вот чайный сервиз предлагают спрятать.

Кодекс носит рекомендательный характер, но его соблюдение будет учитываться при аттестации офицера и оценке его служебной деятельности.

Факт

Аналогичные документы действуют в вооруженных силах США и ряда других стран НАТО. В Америке изучение кодекса чести офицера входит в обязательную программу трех главных военных академий страны — Вест-Пойнта (армия), Аннаполиса (ВМС) и Колорадо-Спрингс (ВВС).