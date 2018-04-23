В Кремле обсуждают возможную отставку главы Хакасии

С инициативой отставки Зимина выступает внутриполитический блок администрации президента, "но указ (президента) еще не подписан". Информацию о том, что Владимир Путин пока не принял окончательного решения, подтверждает собеседник, близкий к АП. Покинуть свой пост губернатор может после инаугурации президента.

Поддержка населения, коррупция, кредиты

Причина возможного ухода главы Хакасии — низкая поддержка среди населения республики.

По мнению главы холдинга "Петербургская политика" Михаила Виноградова, слабые позиции губернатора Зимина, в частности, связаны с арестами высокопоставленных чиновников в администрации региона.

Свою роль мог сыграть громкий коррупционный скандал, связанный с главой администрации правительства Хакасии Владимиром Бызовым, который стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и взятке в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов в 2015–2016 годах. В январе 2017-го уволен.

В прошлом году Хакасия стала одним из первых регионов, публично заявивших о проблемах в бюджете. На прошлой неделе агентство Fitch отозвало все кредитные рейтинги республики.

Шойгу и Дерипаска

Нынешний глава Хакасии — протеже министра обороны Сергея Шойгу, именно он в свое время рекомендовал Зимина на эту должность, рассказывает источник, близкий к администрации президента. Шойгу любит отдыхать в республике (как в прошлом году на рыбалке — в компании Путина, глав Тувы и Хакасии, — прим.ред.). Мнение министра обороны будет учитываться при принятии решения о дальнейшей судьбе Зимина — таковы неписаные правила игры.

Серьезные интересы в республике у Олега Дерипаски. В Хакасии находятся предприятия UC Rusal — Хакасский и Саяногорский алюминиевые заводы. Они входят в число крупнейших налогоплательщиков региона. Но Дерипаске с учетом санкций сейчас точно не до того, чтобы включаться в процессы, связанные со сменой главы республики.

Между тем если бы федеральный центр допустил Зимина на третий срок, то он бы выиграл выборы, считает политолог Виталий Иванов. В случае принятия решения о его отставке Кремлю следует подыскать для республики опытного управленца с крепкими нервами, полагает он. Ведь ввиду ожидаемого сокращения производства и персонала на предприятиях UC Rusal придется осуществлять целый комплекс антикризисных мер, поясняет эксперт.

"Для Зимина отставка может стать облегчением, в то время как его сменщику можно будет только посочувствовать", — констатирует Иванов, пишет ИА "Хакасия".

Смена губернаторов

Виктор Зимин возглавил Хакасию в 2008 году, в 2013-м избрался на второй срок, получив 63,41% голосов. В этом году у Зимина истекают полномочия.

При этом администрация президента не планирует новой волны массовых отставок в губернаторском корпусе. Перед сентябрьским единым днем голосования речь может идти лишь о точечных заменах.

Смена губернаторов, уточняли они, может произойти в тех регионах, где в этом году истекают их полномочия. В отставку также могут отправить кого-либо из "возрастных" региональных руководителей и тех, кто сам хочет уйти.

Единый день голосования пройдет в России 9 сентября. На этот день уже запланированы дополнительные выборы четырех депутатов Госдумы, выборы глав 21 региона и выборы в 17 заксобраний.