В крови умершей 14-летней российской модели эксперты обнаружили яд

Среди версий смерти девушки — укус какого-то опасного насекомого, еда или намеренное отравление. Эксперты проводят дополнительные анализы.

Сообщения о смерти Влады появились в конце октября. 14-летняя девушка скончалась в одной из больниц Шанхая, куда ее доставили с высокой температурой. СМИ писали, что причиной смерти могла стать менингококковая инфекция. Тело девушки доставили в Россию из Шанхая несколько дней назад, пишет bfm.ru.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков заявил, что необходимо законодательно разобраться с использованием детского труда за рубежом, поскольку сейчас, по его словам, закон этот вопрос не регулирует, и судьба детей, по сути, отдана на откуп чужим людям.

Девочка была в модельном бизнесе с 12 лет и не так давно получила титул "топ-модель" на одном из пермских конкурсов красоты. Осенью она уехала на три месяца в Шанхай.