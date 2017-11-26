В Курске суд обязал ветерана ВОВ выплатить полмиллиона рублей из-за рухнувшей на машины стены

27 марта кирпичная стена дома, построенного еще до революции, обрушилась на две припаркованные иномарки. Никто не пострадал, но владелицы машин подали в суд на хозяйку дома. Они требовали возместить им моральный и материальный ущерб. Общая сумма иска превысила полмиллиона рублей. Таких денег у ветерана, конечно, не нашлось. Чтобы оплачивать услуги адвоката, Любовь Григорьевна с племянницей стали продавать раритетную мебель.

Летом об этом деле рассказали на Первом канале. Ведущие программы "Мужское и женское" Александр Гордон и Юлия Барановская требовали от заявителей забрать иски.

— Я ничего конкретно к бабушке не предъявляю, мне её по-человечески жалко,— сообщила в эфире Первого канала Юлия Жукова, владелица одной из пострадавших машин. — А кто нам поможет? У нас нет возможности застраховать автомобили.

— Любой бы так поступил на нашем месте, — добавила вторая девушка-водитель Ирина Рудько. — У нас ипотеки, кредиты, дети. Отозвать иск мы не можем.

21 ноября суд частично удовлетворил требования владельцев пострадавших иномарок. Ветерана Великой Отечественной войны, Любовь Козинец обязали выплатить 317 963 рубля 83 копейки Юлии Жуковой и 230 431 рубль в пользу владельца второго автомобиля, Алексея Рудько. Также пожилой женщине придётся заплатить около 24 тысяч рублей за проведённые экспертизы.