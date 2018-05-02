В МЧС призывают спасать берега алтайских рек от мусора

Региональное управление МЧС приглашает граждан принять участие в акции по очистке берегов рек и других водоемов, на которых после схода снега вытаяли горы мусора. Акция "Чистый берег" пройдет с 4 по 20 мая, сообщает "Алтайская правда".
После схода снега и прохождения первой волны паводка на берегах большинства рек Алтайского края обнажились горы мусора. В основном это пластиковые бутылки и пакеты. Они наносят почве и водоемам огромный вред.
В пресс-службе управления МЧС по Алтайскому краю рассказали, что во время акции будут очищаться берега водных объектов, прежде всего - в местах неорганизованного отдыха людей.
К участию в работе приглашаются общественные, волонтерские, студенческие и ветеранские организации, активные граждане, а также студенты и школьники 10-11 классов.
Напомним, недавно в Барнауле прямо в русле реки Пивоварки скопился целый остров пластиковых бутылок.
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