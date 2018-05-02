В МЧС призывают спасать берега алтайских рек от мусора

После схода снега и прохождения первой волны паводка на берегах большинства рек Алтайского края обнажились горы мусора. В основном это пластиковые бутылки и пакеты. Они наносят почве и водоемам огромный вред.

В пресс-службе управления МЧС по Алтайскому краю рассказали, что во время акции будут очищаться берега водных объектов, прежде всего - в местах неорганизованного отдыха людей.

К участию в работе приглашаются общественные, волонтерские, студенческие и ветеранские организации, активные граждане, а также студенты и школьники 10-11 классов.

Напомним, недавно в Барнауле прямо в русле реки Пивоварки скопился целый остров пластиковых бутылок.