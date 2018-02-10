В МЧС спрогнозировали вероятные сценарии войны с Россией

По прогнозам МЧС, основными целями будут пункты управления, информационные центры, а также объекты жизнеобеспечения населения.

В связи с этим необходимо разрабатывать и внедрять планы эвакуации населения лишь из зон воздействия вторичных поражающих факторов — радиоактивных и химических заражений, катастрофических затоплений, пожаров. Массовая эвакуация граждан в условиях современной войны является устаревшей практикой, отмечают спасатели.

В МЧС также назвали маловероятным применение противником оружия массового поражения, в первую очередь ядерного, по территории России.