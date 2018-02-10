В МЧС спрогнозировали вероятные сценарии войны с Россией

В случае начала войны с Россией противник будет применять современные способы поражения. Прежде всего речь идет о высокоточном оружии, а также действиях диверсионных групп. Об этом говорится в опубликованном научно-методическом докладе МЧС России, сообщает РИА Новости.
По прогнозам МЧС, основными целями будут пункты управления, информационные центры, а также объекты жизнеобеспечения населения.
В связи с этим необходимо разрабатывать и внедрять планы эвакуации населения лишь из зон воздействия вторичных поражающих факторов — радиоактивных и химических заражений, катастрофических затоплений, пожаров. Массовая эвакуация граждан в условиях современной войны является устаревшей практикой, отмечают спасатели.
В МЧС также назвали маловероятным применение противником оружия массового поражения, в первую очередь ядерного, по территории России.
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