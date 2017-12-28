В МИД РФ удивились 147 тыс. рублей за командировочный день

"Авторы ссылаются на информацию Минфина. Не очень понятно, о каких "147 тысячах рублей в стуки" идет речь. Ни в сутки, ни в неделю никто таких денег в МИДе не получает", — заявил собеседник агентства. Также он предположил, что, возможно, речь идет о среднестатистической месячной зарплате сотрудников заграничных учреждений, потому что она "рассчитывается на основе утверждённых суточных".

"Если имелась в виду месячная зарплата работающих за рубежом дипломатов, то эти цифры сопоставимы. Но это наше предположения. Надеемся, в ближайшее время в Минфине эту информацию уточнят и дадут соответствующие разъяснения как СМИ, так и МИДу, с которым публикацию данных в таком виде не согласовывали", — сказал собеседник в ведомстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, что "борется с РБК, требуя опровержения".

"Гадать не хочется, что имели в виду в РБК. Хочется, чтобы дали опровержение", — написала Захарова, также отметив, что речь может идти о месячных зарплатах за рубежом, пишет znak.com.

Накануне РБК со ссылкой на данные Министерства финансов РФ опубликовало информацию, что в 2016 году российские дипломаты в зарубежные поездках получали по 147 тыс. рублей в сутки.