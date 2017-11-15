В московской больнице скончался актер, игравший в "Каменской"

Советский и российский актер театра и кино Виталий Шаповалов умер в больнице.
"Последние несколько дней Виталий Владимирович находился в крайне тяжелом состоянии после перенесенной операции", — приводит ТАСС сообщение Московского театра на Таганке.
Народному артисту РСФСР было 78 лет.
После окончания в 1968 году театрального училища Виталия Шаповалова приняли в труппу театра на Таганке. Актер снялся в десятках картин, в том числе в фильме "Дорога домой", сериале "Каменская". На сцене он был задействован в таких постановках, как "А зори здесь тихие", "Пугачёв", "Мастер и Маргарита", "Борис Годунов", "Преступление и наказание", "Тартюф" и многих других, говорится в сообщении театра.
Его имя неразрывно связано с такими звездами Таганки, как Леонид Филатов, Валерий Золотухин и Владимир Высоцкий.
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