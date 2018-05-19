В Москве аварийно приземлился Boeing с отказавшим двигателем

"Посадка выполнена, резервный борт готовится к вылету в 09:40 мск. Случай отказа двигателя произошел впервые за все время полетов "Победы", — рассказал ТАСС представитель авиакомпании.

Лайнер приземлился с одним работающим двигателем. Судя по данным сайта Flightradar, он успел преодолеть почти половину пути до Астрахани, пишет "Лента ру".

"Интерфакс" уточняет, что один из двигателей Boeing отказал в районе Воронежа. На борту находились 170 человек.

Напомним, днем ранее, 18 мая, на Кубе вскоре после вылета из аэропорта Гаваны потерпел крушение пассажирский Boeing 737. На его борту находились более 100 человек. На месте катастрофы нашли троих выживших.