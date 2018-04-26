В Москве с инфарктом госпитализирован Пресняков-старший

Музыканта госпитализировали еще неделю назад. И только сегодня Преснякова-старшего перевели из реанимационного отделения в обычную палату. О своем состоянии здоровья Владимир Петрович сам написал в Facebook.

"Он действительно лежит в больнице, под наблюдением врачей, все уже в порядке, и сейчас он немного подлечится. Мы его навещаем, идет дело на поправку", — рассказала певица Наталья Подольская, супруга сына музыканта.

Состояние 72-летнего музыканта на данный момент стабильное, пишет polit.ru.

В январе 2016-го артист уже попадал в больницу после того, как у него возникли проблемы с дыханием, пишет Газета.Ru.

Пресняков-старший является потомственным музыкантом. Его мама была музыкантом-любителем и умела играть на большом количестве разных музыкальных инструментов.

В детстве он посмотрел фильм "Серенада Солнечной долины" — и с тех пор влюбился в джаз. Свой первый концерт он организовал в 13 лет. В 1957 году он начал учиться игре на кларнете в Свердловской военной школе музыкантских воспитанников, а позже поступил в Свердловское музыкальное училище имени П. И. Чайковского.

Во время учебы он открыл для себя саксофон — главный джазовый инструмент. Однако Персняков был вынужден осваивать его тайком, так как в то время "музыка для буржуев" категорически не приветствовалась.

Владимир Пресняков-старший прославился благодаря своему участию в советском ансамбле "Самоцветы". В 1996 году ему было присвоено звание заслуженного артиста, а в 2007 году – заслуженного деятеля искусств России.