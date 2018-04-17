В Москве госпитализирован 80-летний Иосиф Кобзон

Сегодня, 08:38.
Жизнь

Депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон доставлен в больницу Москвы из-за проблем с сердцем, сообщает РЕН ТВ.

Владимир Путин поздравил Иосифа Кобзона с юбилеем.
Владимир Путин поздравил Иосифа Кобзона с юбилеем. Фото: kremlin.ru.

По предварительным данным, у Кобзона обнаружили нарушение ритма сердца (аритмия).

Помощница депутата подтвердила факт госпитализации, однако заявила, что ее шеф проходит плановое обследование, пишет polit.ru. Судя по всему, Кобзон находится в удовлетворительном состоянии, пишет starhit.ru.

Ранее появились официальные сведения о доходах артиста. За 2017 год депутат Госдумы от Иркутской области заработал более 15,1 миллиона рублей, став самым богатейшим народным избранником от Забайкальского края. В собственности Кобзона находятся квартира, пять земельных участков, три жилых дома, другие объекты недвижимости.

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