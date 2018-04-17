В Москве госпитализирован 80-летний Иосиф Кобзон

По предварительным данным, у Кобзона обнаружили нарушение ритма сердца (аритмия).

Помощница депутата подтвердила факт госпитализации, однако заявила, что ее шеф проходит плановое обследование, пишет polit.ru. Судя по всему, Кобзон находится в удовлетворительном состоянии, пишет starhit.ru.

Ранее появились официальные сведения о доходах артиста. За 2017 год депутат Госдумы от Иркутской области заработал более 15,1 миллиона рублей, став самым богатейшим народным избранником от Забайкальского края. В собственности Кобзона находятся квартира, пять земельных участков, три жилых дома, другие объекты недвижимости.