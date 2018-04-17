В Москве госпитализирован 80-летний Иосиф Кобзон

Депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон доставлен в больницу Москвы из-за проблем с сердцем, сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, у Кобзона обнаружили нарушение ритма сердца (аритмия).
Помощница депутата подтвердила факт госпитализации, однако заявила, что ее шеф проходит плановое обследование, пишет polit.ru. Судя по всему, Кобзон находится в удовлетворительном состоянии, пишет starhit.ru.
Ранее появились официальные сведения о доходах артиста. За 2017 год депутат Госдумы от Иркутской области заработал более 15,1 миллиона рублей, став самым богатейшим народным избранником от Забайкальского края. В собственности Кобзона находятся квартира, пять земельных участков, три жилых дома, другие объекты недвижимости.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.