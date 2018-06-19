В Москве госпитализирован Иосиф Кобзон

18 июня стало известно о госпитализации певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Супруга Иосифа Кобзона Нинель прокомментировала информацию о том, что артист якобы обратился к врачам из-за ухудшения самочувствия, сообщает телеканал "360".
"Хорошо, нормально здоровье", — отметила Нинель.
На уточняющий вопрос, находится ли он в больнице или дома, она не стала отвечать. "Считаю это бестактным.<…> Все по плану, все в порядке", — добавила она.
Сообщения о проблемах со здоровьем у 80-летнего Иосифа Кобзона периодически появляются с 2002 года, когда он на две недели впал в кому из-за сепсиса, сообщает 5-tv.ru. В 2005 году у Кобзона диагностировали рак, пишет "Росбалт". Ему сделали две серьезные операции, а с 2009 года он находится под постоянным наблюдением. В 2015 году он получил итальянскую визу для лечения, несмотря на то что находится в санкционном списке из-за позиции по конфликту в Донбассе, сообщает РБК.
В апреле этого года СМИ также сообщили о госпитализации народного артиста СССР из-за проблем с сердцем. В конце мая поклонники артиста были обеспокоены тем, что на видео с концерта Михаила Гуцериева Кобзон передвигается с большим трудом, его ведут под руки.
Ранее появились официальные сведения о доходах артиста. За 2017 год депутат Госдумы от Иркутской области заработал более 15,1 миллиона рублей, став самым богатейшим народным избранником от Забайкальского края. В собственности Кобзона находятся квартира, пять земельных участков, три жилых дома, другие объекты недвижимости.
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