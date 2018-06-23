В Нижнем Новгороде быстро заделали яму, в которой сфотографировались иностранные фанаты

В Нижнем Новгороде заасфальтировали яму, в которой сфотографировались болельщики из Хорватии и Аргентины. Об этом рассказали в пресс-службе нижегородской компании "Теплоэнерго", передает ТАСС.
Яму заасфальтировали в течение суток после появления фотографий в соцсетях. "Работы начались утром 22 июня, уже к 13:00 они были завершены. Ограждение по периметру площадки и предупреждающие знаки были установлены сразу после поступления сообщения о появлении провала", — отметили в пресс-службе, добавив, что устанавливается "причина проседания грунта".
В пятницу в социальных сетях появилась фотография двух фанатов сборной Хорватии, которые по пояс забрались в яму на дороге в Нижнем Новгороде. Снимок активно разошелся по интернету и породил множество шуток.
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