Жители двух алтайских сел не выберутся из грязи в 2018 году

В администрации Павловского района рассказали, сколько денег выделят на дороги для жителей сел Стуково и Прутской, которые каждую весну утопают в грязи. Оказалось, финансов не хватит на то, чтобы удовлетворить просьбы людей.
В Прутском жители улицы Заречной уже три года ждут хотя бы отсыпки дороги гравием. По их словам, глава поселка каждый год им обещает, что "скоро сделаем". Но щебня на дороге до сих нет, и каждую весну наступает распутица.
В Павловской районной администрации на запрос altapress.ru рассказали, что в 2018 году выделили поселку 332 тыс. 600 рублей на обслуживание дорог. Поселковые власти, которые решают, куда потратить эти деньги, запланировали отремонтировать ямы на улицах Набережной и Луговой, а на Заречной провести грейдирование. То есть ни о каком щебне или гравии речи по-прежнему не идет.
Оперативно дозвониться до сельсовета Прутского редакции не удалось.
В Стуково ситуация не лучше: люди, живущие на трех улицах села, уже замучились постоянно вытаскивать застрявшие в грязи "скорые". Даже по главной дороге ни пройти ни проехать.
Недавно там застряла ассенизаторская машина: вытаскивали двумя тракторами. Люди уже даже отказываются от грейдирования, потому что это, по их словам, делает дорогу еще ниже и способствует еще большему затоплению весной.
В 2018 году селу выделили 404 тыс. 800 рублей на обслуживание дорог. Как altapress.ru рассказала местная жительница Татьяна Паламарчук, половину из них уже потратили зимой на расчистку снега.
Оставшиеся 200 тыс. местная глава обещала потратить на закупку строительного мусора, которым будут отсыпать самые большие ямы на ул. Центральной. В районной администрации эти работы называют "грейдированием с нарезкой профиля и отсыпкой более низких участков дороги".
На отсыпку всей дороги этих денег не хватит. По самым скромным подсчетам, для этого нужно 600 тыс. рублей. А значит, следующей весной сельчанам снова придется жить в грязи и надеяться, что никто из них не умрет в застрявшей машине "скорой помощи".
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