В алтайском городе под землю ушел кусок асфальта. Фото: vk.com/incident_22. В алтайском городе под землю ушел кусок асфальта. Фото: vk.com/incident_22.

По словам местных жителей, асфальт ушел под землю недалеко от остановки "Трест". В комментариях один из пользователей пишет, что колесо его автомобиля едва не угодило в эту яму.

Напомним, 29 мая в Бийске из земли забил огромный коммунальный фонтан. А 18 мая в центре Барнаула появилась огромная яма.