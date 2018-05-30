В Бийске 29 мая на дороге появился провал, пишут очевидцы в группе "Инцидент Бийск".
В алтайском городе под землю ушел кусок асфальта. Фото: vk.com/incident_22.
В алтайском городе под землю ушел кусок асфальта. Фото: vk.com/incident_22.
По словам местных жителей, асфальт ушел под землю недалеко от остановки "Трест". В комментариях один из пользователей пишет, что колесо его автомобиля едва не угодило в эту яму.
Напомним, 29 мая в Бийске из земли забил огромный коммунальный фонтан. А 18 мая в центре Барнаула появилась огромная яма.
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