В Бийске днем 29 мая из земли поднялись потоки воды, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Бийск".
В Бийске из земли забил огромный коммунальный фонтан. Фото: vk.com/incident_22.
В Бийске из земли забил огромный коммунальный фонтан. Фото: Анна Сребняк в vk.com/incident_22.
ЧП произошло у дома на улице Петрова,18. На кадрах видно, что в небо поднимается большой столб воды.
Напомним, 22 мая из земли забил большой фонтан в Барнауле. А утром в тот же день на пересечении улиц Сизова и Калинина произошел порыв трубопровода с горячей водой. Пострадал 16-летний подросток.
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