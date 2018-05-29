В Бийске из земли забил огромный коммунальный фонтан. Фото: vk.com/incident_22. В Бийске из земли забил огромный коммунальный фонтан. Фото: Анна Сребняк в vk.com/incident_22.

ЧП произошло у дома на улице Петрова,18. На кадрах видно, что в небо поднимается большой столб воды.

Напомним, 22 мая из земли забил большой фонтан в Барнауле. А утром в тот же день на пересечении улиц Сизова и Калинина произошел порыв трубопровода с горячей водой. Пострадал 16-летний подросток.