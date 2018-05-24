В Барнауле струя воды из колодца била на несколько метров вверх

Вечером 23 мая в Барнауле произошел очередной поры тепломагистрали. На этот раз фонтан горячей воды бил на улице Попова, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.
Напор воды вначале был таким сильным, что струя жидкости взлетала вверх на несколько метров.
Напомним, что с 14 мая в Барнауле ведутся испытания труб по контуру, обслуживаемому ТЭЦ-3.
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