Новый "гейзер" с теплой водой забил в Барнауле возле остановки

Вечером 22 мая в Барнауле произошел очередной порыв на теплотрассе. На этот раз около 19:00 "гейзер" с теплой водой образовался в Индустриальном районе на улице Попова у остановки "Цветочная", сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.
На улице Попова прорвало теплотрассу. 22 мая 2018 года. Фото: Илья Ялин vk.com/barneos22.
На улице Попова прорвало теплотрассу. 22 мая 2018 года. Фото: Илья Ялин vk.com/barneos22.
На улице Попова прорвало теплотрассу. 22 мая 2018 года. Фото: Илья Ялин vk.com/barneos22.
Вода выходила из-под земли и заливала проезжую часть. Машинам и пешеходам приходилось передвигаться по парящей жидкости.
Напомним, что в минувший вторник было несколько подобных порывов, самый сильный произошел на Жилплощадке, где 16-летний пешеход получил ожоги ног.
В городе с 14 мая проходят испытания теплосетей по контуру ТЭЦ-3.
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