Новый "гейзер" с теплой водой забил в Барнауле возле остановки

На улице Попова прорвало теплотрассу. 22 мая 2018 года. Фото: Илья Ялин vk.com/barneos22. На улице Попова прорвало теплотрассу. 22 мая 2018 года. Фото: Илья Ялин vk.com/barneos22. На улице Попова прорвало теплотрассу. 22 мая 2018 года. Фото: Илья Ялин vk.com/barneos22.

Вода выходила из-под земли и заливала проезжую часть. Машинам и пешеходам приходилось передвигаться по парящей жидкости.

Напомним, что в минувший вторник было несколько подобных порывов, самый сильный произошел на Жилплощадке, где 16-летний пешеход получил ожоги ног.

В городе с 14 мая проходят испытания теплосетей по контуру ТЭЦ-3.