Барнаульцы жалуются на огромную лужу. Фото: Алексей в vk.com/incident_brn. Барнаульцы жалуются на огромную лужу. Фото: Алексей в vk.com/incident_brn. Барнаульцы жалуются на огромную лужу. Фото: Алексей в vk.com/incident_brn. Барнаульцы жалуются на огромную лужу. Фото: Алексей в vk.com/incident_brn.

По словам пользователей, людям приходится ходить по трамвайным рельсам или лезть через забор. Они предполагают, что лужа не исчезнет, пока кто-нибудь не получит травму.

— Конечно иногда приезжает машина и откачивает лужу, но разве это решение проблемы? — жалуются очевидцы.

Напомним, 22 мая из земли забил большой фонтан в Барнауле. А утром в тот же день на пересечении улиц Сизова и Калинина произошел порыв трубопровода с горячей водой. Пострадал 16-летний подросток.