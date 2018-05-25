В Барнауле после дождей на Змеиногорском тракте,104п появилась большая лужа, пишут очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".
Барнаульцы жалуются на огромную лужу. Фото: Алексей в vk.com/incident_brn.
Барнаульцы жалуются на огромную лужу. Фото: Алексей в vk.com/incident_brn.
Барнаульцы жалуются на огромную лужу. Фото: Алексей в vk.com/incident_brn.
Барнаульцы жалуются на огромную лужу. Фото: Алексей в vk.com/incident_brn.
По словам пользователей, людям приходится ходить по трамвайным рельсам или лезть через забор. Они предполагают, что лужа не исчезнет, пока кто-нибудь не получит травму.
— Конечно иногда приезжает машина и откачивает лужу, но разве это решение проблемы? — жалуются очевидцы.
Напомним, 22 мая из земли забил большой фонтан в Барнауле. А утром в тот же день на пересечении улиц Сизова и Калинина произошел порыв трубопровода с горячей водой. Пострадал 16-летний подросток.
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