В алтайском городе забил коммунальный фонтан

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Происшествия

В Рубцовске 24 марта из-за порыва трубы образовался фонтан. Видео на своей странице в Facebook разместил один из очевидцев.

Фонтан в Рубцовске 24 мая.
Фонтан в Рубцовске 24 мая. Фото: Вероника Лапина в facebook.com.

На кадрах с места ЧП видно, что в воздух поднимается струя воды. О пострадавших не сообщается.

Напомним, 22 мая из земли забил большой фонтан в Барнауле. А утром в тот же день на пересечении улиц Сизова и Калинина произошел порыв трубопровода с горячей водой. Пострадал 16-летний подросток.

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