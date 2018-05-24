В алтайском городе забил коммунальный фонтан

На кадрах с места ЧП видно, что в воздух поднимается струя воды. О пострадавших не сообщается.

Напомним, 22 мая из земли забил большой фонтан в Барнауле. А утром в тот же день на пересечении улиц Сизова и Калинина произошел порыв трубопровода с горячей водой. Пострадал 16-летний подросток.