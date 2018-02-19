В Новосибирске осудили бюджетника за купленную в Барнауле хоккейную коробку

Как выяснили следователи, в 2015 году новосибирская мэрия выделила из бюджета 7,2 млн рублей на покупку новой хоккейной коробки, которую планировали установить в ледовом спортивном комплексе "Локомотив".

Руководитель "Центра зимних видов спорта" помог бизнесмену из "МаленГрупп" выиграть в тендере, пишут следователи. Последний в 2016 году получил от руководителя муниципальной организации 7,2 млн на приобретение коробки. Однако ее он купил у барнаульской фирмы-производителя за 5 млн рублей, сообщает "САН". А оставшиеся деньги были присвоены этим двумя осужденными.

Это преступление было выявлено сотрудниками ФСБ.

Фигурантов дела осудили на три года каждого (условно). При этом еще во время следствия руководитель "Центра зимних видов спорта" возместил ущерб в размере 1,1 млн рублей. Также был наложен арест на принадлежащие этому человеку 37,6 тыс рублей и 55,4 тыс долларов.