В Новосибирске система пожаротушения затопила "Ленту"

6 июня в Новосибирске из-за системы пожаротушения эвакуировали посетителей торгового центра "Амстердам". Аварийное устройство сработало таким образом, что затопило несколько торговых точек, расположенных в здании.
Больше всего досталось супермаркету "Лента", пишет "Инцидент Новосибирск".
Как уточняют очевидцы в сообществе АСТ-54, пожарная сигнализация сработала сразу в двух заведения на первом этаже торгового центра. В результате оказались затоплены помещения на цокольном этаже, среди которых оказались пивной магазин и "Лента".
Работникам ТЦ пришлось изрядно поработать швабрами, чтобы избавиться от последствий потопа.
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