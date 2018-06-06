В Новосибирске система пожаротушения затопила "Ленту"

Больше всего досталось супермаркету "Лента", пишет "Инцидент Новосибирск".

Как уточняют очевидцы в сообществе АСТ-54, пожарная сигнализация сработала сразу в двух заведения на первом этаже торгового центра. В результате оказались затоплены помещения на цокольном этаже, среди которых оказались пивной магазин и "Лента".

Работникам ТЦ пришлось изрядно поработать швабрами, чтобы избавиться от последствий потопа.