В Новосибирской области ураган снес архитектурный памятник

В Чанах ветер снес старинную водонапорную башню. Фото: предоставлено Ростиславом Антоновым для sib.fm. Такой была водонапорная башня в Чанах. Фото: turizm.nso.ru.

Постройка 1935 года пару лет назад внесли в список объектов культурного наследия Новосибирской области. Но стихия о таком статусе башни не знала.

Башня из Чанов даже попала на туристический портал области как одна из достопримечательностей поселка. За сохранностью объекта с особым статусом должно было следить государство.

Теперь развалины башни разбирают рабочие. А активисты "Гражданского патруля" обратились в прокуратуру с запросом по поводу действий поселковой администрации, отвечавшей за сохранность объекта. За несоблюдение условий охраны и содержания памятника местное начальствомогут оштрафовать на 600 тысяч рублей.

Напомним, что 25 апреля в Алтайском крае передано штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Шторм может разогнаться до 100 км/ч.