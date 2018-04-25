В Новосибирской области ураган снес архитектурный памятник

24 апреля по западу Новосибирской области прошел ураган. Сильный ветер разрушил стоящий в поселке Чаны архитектурный памятник — старинную водонапорную башню, из которой заправлялись паровозы, пишет Сиб.fm.
Постройка 1935 года пару лет назад внесли в список объектов культурного наследия Новосибирской области. Но стихия о таком статусе башни не знала.
Башня из Чанов даже попала на туристический портал области как одна из достопримечательностей поселка. За сохранностью объекта с особым статусом должно было следить государство.
Теперь развалины башни разбирают рабочие. А активисты "Гражданского патруля" обратились в прокуратуру с запросом по поводу действий поселковой администрации, отвечавшей за сохранность объекта. За несоблюдение условий охраны и содержания памятника местное начальствомогут оштрафовать на 600 тысяч рублей.
Напомним, что 25 апреля в Алтайском крае передано штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Шторм может разогнаться до 100 км/ч.
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