В Нью-Йорке простились со звездой советской эстрады Вадимом Мулерманом

В одном из похоронных домов в нью-йоркском районе Бруклин прошла церемония прощания с советским эстрадным певцом Вадимом Мулерманом, пишет ТАСС.
Он умер 2 мая в одном из госпиталей Бруклина на 80-м году жизни из-за онкологии, с которой он боролся долгое время.
"Собрались люди, было много цветов, — сказала в беседе с ТАСС певица, близкая знакомая и коллега Мулермана по сцене Нина Бродская. — Проститься пришли близкие Вадима, родственники, те, кто знал его. Конечно, была жена Светлана, но дочерей я не заметила".
Согласно последней воле Вадима Мулермана, он будет похоронен у себя на родине, в Харькове, рядом с родителями и братом. Тело будет кремировано.
Вадим Мулерман - народный артист РСФСР и заслуженный артист Украины. Он первый исполнитель таких популярных песен советских времен, как "Лада", "Трус не играет в хоккей, "Как хорошо быть генералом" и многих других.
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