В одном из российских регионов жители проголосовали против московского времени

Почти 60% избирателей Волгоградской области проголосовали за перевод стрелок часов на один час вперед от московского времени. Референдум прошел 18 марта. Данные после обработки 91,4% огласила пресс-секретарь областного избиркома Екатерина Кулешова, сообщает ТАСС.
Явка на референдуме составила 66,52%. Ранее в облизбиркоме сообщали, что референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие 50% от общего числа избирателей плюс один голос. Результаты референдума должны быть утверждены областной думой и Госдумой.
Идею перевода стрелок часов начали активно обсуждать в регионе несколько лет назад, пишет bfm.ru. В середине октября 2017 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поддержал предложение членов региональной Общественной палаты о проведении референдума, по какому времени жить в регионе — московскому или местному, на один час позже.
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