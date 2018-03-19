В одном из российских регионов жители проголосовали против московского времени

Явка на референдуме составила 66,52%. Ранее в облизбиркоме сообщали, что референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие 50% от общего числа избирателей плюс один голос. Результаты референдума должны быть утверждены областной думой и Госдумой.

Идею перевода стрелок часов начали активно обсуждать в регионе несколько лет назад, пишет bfm.ru. В середине октября 2017 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поддержал предложение членов региональной Общественной палаты о проведении референдума, по какому времени жить в регионе — московскому или местному, на один час позже.