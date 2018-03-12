В Подмосковье собаки насмерть загрызли парня, от которого племянница Лозы ждет ребенка

11 марта в подмосковной Истре собаки насмерть загрызли 19-летнего молодого человека, сообщает life.ru.
Молодой человек погиб, спасая от голодных псов незнакомую женщину, сообщает МК.
Издание отмечает, что 26-летняя девушка возвращалась домой. Дорогу ей перегородила стая дворняг. Она пыталась ускориться, но одна из собак прыгнула на неё и повалила на землю, следом набросились ещё несколько. Ещё немного времени — и девушку собаки могли разорвать в клочья, но на них с палкой набросился молодой человек. Пока он ждал своих соседей, которые шли ему на помощь, собаки успели загрызть молодого человека.
Девушку экстренно прооперировали. Она находится в тяжелом состоянии.
Певец Юрий Лоза рассказал в Facebook, что его племянница ждет ребенка от этого молодого человека.
Юрий Лоза,
певец:
— Я в шоке. Когда такая кошмарная история происходит где-то в глухомани, ищешь оправдание в среде обитания и невозможности контроля, но когда узнаёшь, что это произошло в Истринском районе, просто отказываешься поверить в произошедшее. Однако поверить придётся, потому что рожать от этого смелого парня будет моя племянница, утешать которую мы пытаемся всей семьёй. Он совершил героический поступок и отдал свою жизнь ради спасения совершенно незнакомого человека.
Семья погибшего перебралась в Россию лишь 4 года назад — до этого они жили в Узбекистане.
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