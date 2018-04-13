В Подмосковье водитель специально протаранил ворота полиции, спасаясь от вымогателей

В Зеленограде Московской области произошло нестандартное ДТП. Водитель на легковом автомобиле умышленно врезался в ворота отдела полиции, пишет "РГ".
Таким образом он привлек внимание сотрудников правоохранительных органов к своим пассажирам, которые до поездки вымогали у мужчины 1 млн рублей.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что вымогатели сели в автомобиль и поехали в сторону Зеленограда, где пострадавший и решился на таран отделения полиции. Задуманное удалось.
Подозреваемые после удара автомобиля о ворота смогли выбраться из машины и пересесть в другую, но были задержаны. Как выяснили полицейские, это жители Московской области 26 и 34 лет. У них нашли пневматический пистолет.
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