В Подмосковье водитель специально протаранил ворота полиции, спасаясь от вымогателей

Таким образом он привлек внимание сотрудников правоохранительных органов к своим пассажирам, которые до поездки вымогали у мужчины 1 млн рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что вымогатели сели в автомобиль и поехали в сторону Зеленограда, где пострадавший и решился на таран отделения полиции. Задуманное удалось.

Подозреваемые после удара автомобиля о ворота смогли выбраться из машины и пересесть в другую, но были задержаны. Как выяснили полицейские, это жители Московской области 26 и 34 лет. У них нашли пневматический пистолет.