В России нашли еще два очень больших алмаза

У этих камней есть желтоватый оттенок с некоторыми включениями. Оба алмаза имеют форму октаэдра.

Размер первого камня 26-17-21 мм, у второго — 27,89-27,20-27,14 мм.

Евгений Агуреев,

директор единой сбытовой организации "Алросы":

— Действительно крупные камни массой более 50 карат встречаются крайне редко. Такие алмазы традиционно продаются на аукционах, где пользуются большим спросом. Наиболее редкие и чистые из них компания обрабатывает на своем гранильном подразделении "Бриллианты Алроса" и реализует самостоятельно.

Напомним, что в январе На Урале на руднике "дочки" "Ростеха" нашли крупнейший за 10 лет изумруд весом 1,6 килограмма.

Справка

Карат— внесистемная единица измерения массы, равная 200 мг (0,2 грамма). Применяется в ювелирном деле для выражения массы драгоценных камней и жемчуга.