В России нашли еще два очень больших алмаза

В январе в Якутии были найдены два алмаза редкой величины. Камни ювелирного качества массой 97,92 и 85,62 карата были добыты на трубке "Юбилейной" Айхальского горно-обогатительного комбината, принадлежащей компании "Алроса", сообщает РИА Новости.
У этих камней есть желтоватый оттенок с некоторыми включениями. Оба алмаза имеют форму октаэдра.
Размер первого камня 26-17-21 мм, у второго — 27,89-27,20-27,14 мм.
Евгений Агуреев,
директор единой сбытовой организации "Алросы":
— Действительно крупные камни массой более 50 карат встречаются крайне редко. Такие алмазы традиционно продаются на аукционах, где пользуются большим спросом. Наиболее редкие и чистые из них компания обрабатывает на своем гранильном подразделении "Бриллианты Алроса" и реализует самостоятельно.
Напомним, что в январе На Урале на руднике "дочки" "Ростеха" нашли крупнейший за 10 лет изумруд весом 1,6 килограмма.
Справка
Карат— внесистемная единица измерения массы, равная 200 мг (0,2 грамма). Применяется в ювелирном деле для выражения массы драгоценных камней и жемчуга.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.