В России официально ликвидировали одну профессию

Сегодня, 12:50.
Политика

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин официально ликвидировал профессию стенографиста. Об этом он подписан соответствующий приказ.

Печатная машинка.
Печатная машинка. Фото: СС0.

Решение объясняется невостребованностью профессии на рынке труда. Необходимость быстро записывать речь на сегодняшний день все еще существует в суде — протоколы ведут секретари заседаний.

Должности "Секретарь-стенографистка", "Стенографистка" и "Заведующая машинописным бюро" упразднены и исключены из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.

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