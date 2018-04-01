В России официально ликвидировали одну профессию

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин официально ликвидировал профессию стенографиста. Об этом он подписан соответствующий приказ.
Решение объясняется невостребованностью профессии на рынке труда. Необходимость быстро записывать речь на сегодняшний день все еще существует в суде — протоколы ведут секретари заседаний.
Должности "Секретарь-стенографистка", "Стенографистка" и "Заведующая машинописным бюро" упразднены и исключены из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.
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