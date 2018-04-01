В России официально ликвидировали одну профессию

Решение объясняется невостребованностью профессии на рынке труда. Необходимость быстро записывать речь на сегодняшний день все еще существует в суде — протоколы ведут секретари заседаний.

Должности "Секретарь-стенографистка", "Стенографистка" и "Заведующая машинописным бюро" упразднены и исключены из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.