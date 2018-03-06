Выяснилась "горячая десятка" самых популярных женских имен у водителей такси

Топ-10 имен женщин-водителей такси

Елена — 8,2%

Наталья — 7,9%

Татьяна — 6,2%

Ольга — 6,1%

Ирина — 5,1%

Светлана — 4,7%

Екатерина — 4,5%

Анна — 4,1%

Юлия — 4,1%

Анастасия — 3,5%

Чем отличаются женщины, управляющие таксомоторами

Вообще, водитель такси — одна из самых редких профессий среди женщин. Среди партнеров сервиса в 252 городах России доля женщин составляет 2,7%. Чаще всего это молодые женщины от 25 до 45 лет, которые легко осваивают мобильные технологии и имеют личный автомобиль.

Таксисты работают по свободному графику, сами устанавливают свой распорядок дня и уровень дохода. Каждый день они перевозят десятки пассажиров, общаются, постоянно находятся в движении. Такая работа привлекает независимых, целеустремленных, общительных и активных людей. Обладательницам имен из рейтинга эти качества присущи больше всего. Можно предположить, что имя и вправду определяет характер человека.

Практика показывает, что дамы водят не хуже мужчин. Часто они управляют автомобилем даже внимательнее и аккуратнее.

Кстати, если 8 марта — в Международный женский день — к вам на вызов приедет женщина-таксист, не забудьте поздравить ее с праздником.