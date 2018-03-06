Выяснилась "горячая десятка" самых популярных женских имен у водителей такси

В канун 8 марта служба такси "Максим" проанализировала имена всех водителей-женщин, работающих водителями в этом сервисе, чтобы определить топ-10. Оказалось, что почти 55% выбирающих работу таксистами женщин носят эти десять имен.
Топ-10 имен женщин-водителей такси
- Елена — 8,2%
- Наталья — 7,9%
- Татьяна — 6,2%
- Ольга — 6,1%
- Ирина — 5,1%
- Светлана — 4,7%
- Екатерина — 4,5%
- Анна — 4,1%
- Юлия — 4,1%
- Анастасия — 3,5%
Чем отличаются женщины, управляющие таксомоторами
Вообще, водитель такси — одна из самых редких профессий среди женщин. Среди партнеров сервиса в 252 городах России доля женщин составляет 2,7%. Чаще всего это молодые женщины от 25 до 45 лет, которые легко осваивают мобильные технологии и имеют личный автомобиль.
Таксисты работают по свободному графику, сами устанавливают свой распорядок дня и уровень дохода. Каждый день они перевозят десятки пассажиров, общаются, постоянно находятся в движении. Такая работа привлекает независимых, целеустремленных, общительных и активных людей. Обладательницам имен из рейтинга эти качества присущи больше всего. Можно предположить, что имя и вправду определяет характер человека.
Практика показывает, что дамы водят не хуже мужчин. Часто они управляют автомобилем даже внимательнее и аккуратнее.
Кстати, если 8 марта — в Международный женский день — к вам на вызов приедет женщина-таксист, не забудьте поздравить ее с праздником.
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