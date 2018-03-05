Где лучше всего отдыхать на 8 марта

Топ-5 курортов, популярных для отдыха на 8 Марта

Красная Поляна (Сочи) — 3 тысячи рублей/ 9 ночей.

Банное (Башкирия) — 3,6 тысяч рублей/3 ночи.

Шерегеш (Кемерово)— 3,3 тысячи рублей/3,5 ночи.

Белокуриха (Алтайский край) — 2,7 тысяч рублей/3 ночи.

Байкальск (Иркутская область) — 4 тысячи рублей/4 ночи.

Специалисты составили рейтинг по данным запросов и броней гостиниц, апартаментов и домов в начале марта. В списке указана средняя цена за проживание в сутки и число забронированных ночей.

В Белокурихе туристы бронируют жилье для отдыха в марте в среднем на три ночи и платят 2,7 тысяч рублей в сутки. Это самое недорогое проживание на курортах "пятерки".

Справка

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