Где лучше всего отдыхать на 8 марта

В России будет четыре праздничных выходных дня подряд — с 8 по 11 марта 2018 года. Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные курорты страны для отдыха в праздничные выходные марта. В пятерке популярных курортов России на праздничные выходные в марте 2018 оказался и алтайский город-курорт — Белокуриха.
Топ-5 курортов, популярных для отдыха на 8 Марта
- Красная Поляна (Сочи) — 3 тысячи рублей/ 9 ночей.
- Банное (Башкирия) — 3,6 тысяч рублей/3 ночи.
- Шерегеш (Кемерово)— 3,3 тысячи рублей/3,5 ночи.
- Белокуриха (Алтайский край) — 2,7 тысяч рублей/3 ночи.
- Байкальск (Иркутская область) — 4 тысячи рублей/4 ночи.
Специалисты составили рейтинг по данным запросов и броней гостиниц, апартаментов и домов в начале марта. В списке указана средняя цена за проживание в сутки и число забронированных ночей.
В Белокурихе туристы бронируют жилье для отдыха в марте в среднем на три ночи и платят 2,7 тысяч рублей в сутки. Это самое недорогое проживание на курортах "пятерки".
Справка
Tvil.ru — российский сайт онлайн-бронирования отелей, квартир и домов для путешествий и отдыха.
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