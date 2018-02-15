В России ужесточат наказание для педофилов

Согласно статистике Следкома России, количество преступлений такого характера растет. В 2017 году возбуждено 7011 уголовных дел о насильственных преступлениях сексуальной направленности, в 2016 году их было 5835.

Руководитель межфракционной рабочей группы по разработке документа, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что в прошлом году жертвами подобных преступлений стали 4245 несовершеннолетних россиян. Из них 40% (около 1,8 тысячи пострадавших) - это дети до 10 лет.

Согласно законопроекту, совершение преступления любыми лицами, которые несут обязанность по содержанию, воспитанию, обучению или защите прав детей, будет признаваться отягчающим вину. Такими же обстоятельствами будут признаны распространение порнографии среди детей в интернете и принуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через интернет.

Документ поддержали Верховный суд, Генеральная прокуратура, МВД, Следственный комитет, министерство юстиции, министерство здравоохранения, Роскомнадзор, уполномоченный по правам ребенка и институт имени Сербского.