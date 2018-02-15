В России растет число банкротов

В группе риска находятся люди с долгом более 500 тысяч рублей хотя бы по одному кредиту, не делающие по нему взносов 90 дней и более, пишет "Коммерсантъ".

"По состоянию на конец 2017 года количество физических лиц, которые соответствовали формальным критериям банкротов, составляло 435 тысяч человек. За 2017 год количество потенциальных банкротов увеличилось на 24 тысячи человек, или на 5,8% (на конец декабря 2016 года — 411 тысяч человек)", — говорится в исследовании, пишет bfm.ru.

В 2017 году в банки и микрофинансовые организации стали чаще обращаться клиенты, уже имеющие дефолт по предыдущим займам. И если банки снизили долю одобрения таких заявок, то МФО ее значительно повысили, даже при том, что каждый пятый такой заемщик вновь допускает просрочку по займу свыше 90 дней.