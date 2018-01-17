В России священник приговорен к 14 годам колонии за педофилию

Дело священника о надругательстве над подростками расследовалось более трех лет.

По версии следствия, летом 2009 года духовный наставник ФК "Зенит" "с особым цинизмом" надругался над малолетней девочкой в православном детском лагере на острове Коневец Приозерского района Ленобласти. Аналогичный эпизод инкриминируется Грозовскому в связи с его действиями в июне 2013 года в лагере православного детско-юношеского клуба "Филадельфия" в Греции. Там духовник якобы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочек 2001 и 2004 годов рождения, пишет "Росбалт".

В 2013 году РПЦ отстранила Грозовского от служения, долгое время он скрывался в Израиле, где был задержан осенью 2014 года. В сентябре 2016 года священника экстрадировали в Россию.

Выступая с последним словом, Грозовский заявил об отсутствии состава преступления. Прокуратура просила для обвиняемого 15 лет колонии, пишет znak.com.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Сестра священника считает, что дело в отношении священника было сфабриковано.