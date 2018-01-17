В России священник приговорен к 14 годам колонии за педофилию

Приозерский городской суд Ленинградской области 17 января признал отстраненного от служения священника РПЦ Глеба Грозовского виновным в педофилии и приговорил его к 14 годам заключения в колонии строгого режима, пишет "Коммерсантъ".
Дело священника о надругательстве над подростками расследовалось более трех лет.
По версии следствия, летом 2009 года духовный наставник ФК "Зенит" "с особым цинизмом" надругался над малолетней девочкой в православном детском лагере на острове Коневец Приозерского района Ленобласти. Аналогичный эпизод инкриминируется Грозовскому в связи с его действиями в июне 2013 года в лагере православного детско-юношеского клуба "Филадельфия" в Греции. Там духовник якобы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочек 2001 и 2004 годов рождения, пишет "Росбалт".
В 2013 году РПЦ отстранила Грозовского от служения, долгое время он скрывался в Израиле, где был задержан осенью 2014 года. В сентябре 2016 года священника экстрадировали в Россию.
Выступая с последним словом, Грозовский заявил об отсутствии состава преступления. Прокуратура просила для обвиняемого 15 лет колонии, пишет znak.com.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме.
Сестра священника считает, что дело в отношении священника было сфабриковано.
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