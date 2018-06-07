В России задержали мастерицу за согласие пошить трех Забивак. Ей грозит до 2 лет тюрьмы

Уже возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании чужого товарного знака. Швее грозит до двух лет заключения либо штраф до 300 тысяч рублей.

Полицейский еще в апреле нашел в соцсети пост Ирины Зигнаровой, в котором швея показывала свою работу — куклу, похожую на символ Чемпионата мира.

Ирина Зигнарова,

швея:

— Сумма была смешная — для меня был интересен сам опыт изготовления. Строгих требований не было, не было задачи размещать какие-то логотипы — волк просто должен был быть симпатичным. Мы сделали — заказчикам результат понравился. Мы сняли их на видео — я разместила его у себя на странице. Не с целью дальнейших заказов, а похвалиться.

По словам Зингаровой, выступивший заказчиком кукол полицейский — старший оперуполномоченный Ильдар Гайнутдинов — настойчиво просил, чтобы они были максимально похожи на Забиваку и в ходе одного из разговоров сказал, что у него есть разрешение на использование товарного знака FIFA.

"Я спросила, где он работает, — он ответил, что в рекламной фирме; в какой, не уточнил. Он сказал, что разрешение покажет при следующей встрече", — отметила подозреваемая.

Сумма заказа составила 70 тысяч рублей, а ущерб, причиненный Зингаровой, полицейские оценили в 378 тысяч рублей. В беседе с ней они заявили, что если бы она продала одну куклу, то уголовного дела бы не было.

Куклы были отправлены в Москву на экспертизу.