В российские аэропорты собираются вернуть курилки

По мнению парламентария, действующий с 2013 года запрет на курение в воздушных гаванях "малоэффективен". Политик считает, что если в аэропортах вновь появятся курилки, это больше поможет защитить некурящих от воздействия табачного дыма.

"Административный запрет курения на территории и в помещениях аэропортов на практике привел не к желаемым результатам, но к ситуации, в которой некурящие граждане вынуждены подвергаться воздействию табачного дыма", — уверен автор законопроекта.

Однако Минздрав назвал недопустимым изменение законодательства в сторону увеличения доступности табачных изделий и мест для курения. В ведомстве отметили, что инициатива к ним пока не поступала. Когда это произойдет, Минздрав примет участие в его рассмотрении, пишет bfm.ru.

Ранее в Минздраве поддержали запрет курения около подъездов жилых домов на расстоянии менее чем 10 м от входа. В пояснительной записке к закону говорится, что от этой ситуации страдают жители многоквартирных домов. Некоторые люди страдают астмой и другими заболеваниями дыхательных путей и вынуждены постоянно вдыхать табачный дым около своего дома. Больше всех, считают в Совете Федерации, достается жильцам нижних этажей, которые не могут открыть окно.

Факт

16 ноября — Международный день отказа от курения.