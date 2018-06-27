В Россию из Сирии возвращаются экипажи и авиатехника

В Россию из Сирии возвращается российская авиационная техника, экипажи и летно-технический состав.
В сообщении пресс-службы Минобороны говорится о доставке в Россию вертолетов Ка-52.
"Экипажи вертолетов и боевые машины вернулись домой после выполнения задач в Сирийской Арабской Республики", — говорится в тексте релиза.
Вертолеты были перевезены в самолете Ан-124 "Руслан", пишет "Росбалт".
Ранее в Россию из Сирию уже вернулись 13 летательных аппаратов, а также специалисты летно-технического состава и медицинский отряд специального назначения.
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