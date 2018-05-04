В России резко увеличилось число людей, страдающих ожирением

В 2011 году на 100 тыс. человек приходилось 856,5 случая заболевания, в 2016 году этот показатель достигал 1245,6 случая.

За последние годы специалисты разработали несколько мер, направленных на изменение ситуации. Были согласованы рекомендации по нормализации пищевого поведения, принят паспорт приоритетного проекта "Формирование здорового образа жизни".