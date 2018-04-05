В Санкт-Петербурге госпитализировали Эдиту Пьеху

У нее диагностировано обострение бронхита. Эдита Пьеха также сообщила, что ей делают ингаляцию, и она планирует скоро выздороветь, сообщает ТАСС.

В социальных сетях поклонники певицы желают ей скорейшего выздоровления и надеются на новые выступления. В связи с болезнью певица отменила свои выступления.

Эдита Пьеха на сцене она уже более 60 лет. Эдита Пьеха регулярно дает концерты, ведет творческие вечера. На ее счету 19 сольных альбомов, последний из которых она выпустила в 2011 году. В репертуаре певицы более 400 песен, пишет "РГ".

Она награждена орденом "За заслуги перед Отечеством", Орденом дружбы, почетным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом". Неоднократно Эдиту Пьеху награждали премией "Овация" в номинации "Мэтры". В прошлом году Эдита Пьеха представила книгу мемуаров.