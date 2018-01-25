В Санкт-Петербурге умерла певица Людмила Сенчина

Исполнительница умерла в одной из больниц Санкт-Петербурга, заявил продюсер народной артистки России Владимир Андреев.

"Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь", — добавил Андреев.

Сенчина — советская и российская певица и актриса. 13 декабря 2017 года ей исполнилось 67 лет, пишет Газета.Ru.

Сенчина родилась 13 декабря 1950 года. В 1966 году она поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища им. Римского Корсакова. По окончании обучения ее пригласили в Театр музыкальной комедии в Ленинграде, пишут "Известия".

Певица получила широкую известность благодаря песне "Золушка" на новогоднем "Голубом огоньке". Среди других ее популярных композиций — романс из телефильма "Дни Турбиных" ("Целую ночь соловей нам насвистывал..."), "Полынь", "Добрая сказка".

Певица принимала участие в мировом совместном советско-американском турне "Дитя мира".

Сенчина проявила себя и как актриса. Снималась в фильмах "Волшебная флейта", "После ярмарки", "Голубые города" и других, пишет "Росбалт".