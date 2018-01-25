В Санкт-Петербурге умерла певица Людмила Сенчина

Скончалась певица Людмила Сенчина, сообщает "Интерфакс".
Исполнительница умерла в одной из больниц Санкт-Петербурга, заявил продюсер народной артистки России Владимир Андреев.
"Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь", — добавил Андреев.
Сенчина — советская и российская певица и актриса. 13 декабря 2017 года ей исполнилось 67 лет, пишет Газета.Ru.
Сенчина родилась 13 декабря 1950 года. В 1966 году она поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища им. Римского Корсакова. По окончании обучения ее пригласили в Театр музыкальной комедии в Ленинграде, пишут "Известия".
Певица получила широкую известность благодаря песне "Золушка" на новогоднем "Голубом огоньке". Среди других ее популярных композиций — романс из телефильма "Дни Турбиных" ("Целую ночь соловей нам насвистывал..."), "Полынь", "Добрая сказка".
Певица принимала участие в мировом совместном советско-американском турне "Дитя мира".
Сенчина проявила себя и как актриса. Снималась в фильмах "Волшебная флейта", "После ярмарки", "Голубые города" и других, пишет "Росбалт".
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