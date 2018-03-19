В сети набирает популярность ролик, в котором мальчик с ДЦП перепел Элджея

Что за мальчик перепел Элджея?

Автора ролика зовут Сережа, ему 7 лет и у него есть свой канал на Youtube. Сережа болен детским церебральным параличом и не может ходить.

Когда появился мем про "Элджея на максималках"?

27 февраля это видео появилось в паблике "Злой школьник". Оттуда оно распространилось по другим группам.

Многие пользователи "Вконтакте" решили, что Сережа похож на знаменитого исполнителя. Его лицо совместили с фотографией Элджея.

В чем смысл мема?

Мем "Элджей на максималках" шутит над знаменитым рэпером. Шутка означает примерно следующее: даже ребенок поет лучше. Кроме того, некоторые пользователи считают Сережу фанатом Элджея.