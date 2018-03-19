В сети набирает популярность ролик, в котором мальчик с ДЦП перепел Элджея

В интернете набирает популярность видео, на котором маленький мальчик поет песню известного рэпера Элджея "Минимал". Юный исполнитель заменил нецензурные слова на "да-да-да". Пользователи оценили ролик и прозвали автора "Элджеем на максималках".
Что за мальчик перепел Элджея?
Автора ролика зовут Сережа, ему 7 лет и у него есть свой канал на Youtube. Сережа болен детским церебральным параличом и не может ходить.
Когда появился мем про "Элджея на максималках"?
27 февраля это видео появилось в паблике "Злой школьник". Оттуда оно распространилось по другим группам.
Многие пользователи "Вконтакте" решили, что Сережа похож на знаменитого исполнителя. Его лицо совместили с фотографией Элджея.
В чем смысл мема?
Мем "Элджей на максималках" шутит над знаменитым рэпером. Шутка означает примерно следующее: даже ребенок поет лучше. Кроме того, некоторые пользователи считают Сережу фанатом Элджея.
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