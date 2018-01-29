В сети обсуждают видео с нырнувшим в прорубь за жуком пожилым "барнаульцем"

"-40, дед как себе домой пошёл" , — с такой подписью в сети появилось видео о пожилом человеке по имени Фёдор, который головой вниз ныряет в узкую прорубь, находится под водой долгое время, а потом выныривает с огромным жуком-плавунцов в руке. Видео помечено тегами #Алтай #Барнаул. Комментаторы бурно обсуждают геройское поведение Фёдора в 40-градусные морозы.
Однако, как рассказали в краевой федерации закаливания и спортивного зимнего плавания "Белые медведи", в их рядах нет подобного моржа. По словам руководителя "Белых медведей" Александра Зеленецкого, видео, скорее всего сделано в Красноярском крае или каком-тот другом сибирском регионе.
Кстати, посмотреть на соревнования алтайских моржей можно будет уже в эти выходные.
Александр Зеленецкий,
президент алтайской федерации "Белые медведи":
— 3-4 февраля 2018 года пройдёт в Алтайском крае Открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию. Среди участников будут чемпионы и призёры международных соревнований по зимнему плаванию 2017-2018 годов, любители и ветераны зимнего плавания из Барнаула, Бийска, Камня-на-Оби, Новосибирска, Бердска, Томска, Северска.
Соревнования пройдут на Пионерском озере. Старт в 12.00. Записаться на участие можно до 2 февраля по телефонам 8-913-082-01-25, 8-963-500-62-42 или по e-mail beli-medved2010@mail.ru.
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