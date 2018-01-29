В сети обсуждают видео с нырнувшим в прорубь за жуком пожилым "барнаульцем"

Однако, как рассказали в краевой федерации закаливания и спортивного зимнего плавания "Белые медведи", в их рядах нет подобного моржа. По словам руководителя "Белых медведей" Александра Зеленецкого, видео, скорее всего сделано в Красноярском крае или каком-тот другом сибирском регионе.

Кстати, посмотреть на соревнования алтайских моржей можно будет уже в эти выходные.

Александр Зеленецкий,

президент алтайской федерации "Белые медведи":