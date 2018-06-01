В Сибири вертолет с пассажирами совершил аварийную посадку

1 июня в Омской области случилась авария на борту вертолета Ми-8, сообщает региональный главк МЧС. Борт совершил аварийную посадку в селе Петровка Омского района.
Во время аварии в вертолете вместе с экипажем находились 5 человек. На ликвидацию последствий аварии от МЧС привлекались 11 человек, прибывших к месту посадки Ми-8 на трех автомобилях.
Пострадавших в этом ЧП нет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.