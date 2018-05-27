В Сирии погибли четверо российских военных после нападения боевиков

В Сирии в результате нападения боевиков четверо российских военных. Об этом 27 мая сообщило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.
ЧП произошло в сирийской провинции Дейр эз-Зор. В тёмное время суток артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали несколько мобильных групп террористов.
"Два российских военных советника, управлявшие огнём сирийской батареи, погибли на месте. Ещё пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь", — говорится в сообщении.
Как сообщается, военные медики до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось. Всех пострадавших военнослужащих представили к госнаградам.
При этом в ходе боя сирийские и российские военнослужащие уничтожили 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением.
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