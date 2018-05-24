Коалиция США разбомбила позиции сирийской армии

Были атакованы несколько подразделений, размещенных на позициях между городами Аль-Букемаль и Хмейма . По данным источника агентства, бомбардировка произошла в момент концентрации на противоположной стороне террористов из запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

В пресс-службе ливанского движения "Хезболла" также сообщили об авиаударе по этой территории в районе нефтестанции Т-2.

Данных о жертвах и разрушений не поступало.