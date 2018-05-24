Коалиция США разбомбила позиции сирийской армии

Сегодня, 08:22.
Политика

В провинции Дейр-эз-Зор самолеты международной коалиции, возглавляемой США, нанесли ракетно-бомбовый удар по позициям сирийской армии, пишет RT со ссылкой на агентство SANA. Удары были нанесены у границы с Ираком и в 100 км к западу от реки Евфрат.

Взрыв в Сирии.
Взрыв в Сирии. Фото: Из открытых источников.

Были атакованы несколько подразделений, размещенных на позициях между городами Аль-Букемаль и Хмейма . По данным источника агентства, бомбардировка произошла в момент концентрации на противоположной стороне террористов из запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

В пресс-службе ливанского движения "Хезболла" также сообщили об авиаударе по этой территории в районе нефтестанции Т-2.

Данных о жертвах и разрушений не поступало.

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